Белорусские Ан-12 не будут эксплуатировать до конца расследования крушения под Иркутском

Белорусские самолёты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения под Иркутском.

«Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолётов Ан-12 белорусской авиации», — приводит БЕЛТА слова директора департамента по авиации Минтранса республики Артема Сикорского.

Он отметил, что причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.

Ранее Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту крушения в Иркутской области самолёта Ан-12 Авиакомпании Гродно.

По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.