В Белоруссии назвали объём потерь гражданской авиации из-за санкций

Глава Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский рассказал, сколько потеряла гражданская авиация страны из-за западных санкций.

«Упущенную выгоду мы где-то рассчитываем в размере около $10 млн в месяц. Это в целом упущенная выгода белорусской гражданской авиации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров заявил, что потери белорусских НПЗ из-за санкций Запада достигли $80 млн.

22 октября в Евросоюзе подтвердили, что готовы принять новые персональные санкции в отношении властей Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе, ответственность за который Брюссель возлагает на Минск.