В Белоруссии назвали объём потерь гражданской авиации из-за санкций

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Глава Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский рассказал, сколько потеряла гражданская авиация страны из-за западных санкций.
В Белоруссии назвали объём потерь гражданской авиации из-за санкций
  • AP

«Упущенную выгоду мы где-то рассчитываем в размере около $10 млн в месяц. Это в целом упущенная выгода белорусской гражданской авиации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров заявил, что потери белорусских НПЗ из-за санкций Запада достигли $80 млн.

22 октября в Евросоюзе подтвердили, что готовы принять новые персональные санкции в отношении властей Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе, ответственность за который Брюссель возлагает на Минск.

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