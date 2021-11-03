В Белоруссии назвали объём потерь гражданской авиации из-за санкций
- AP
«Упущенную выгоду мы где-то рассчитываем в размере около $10 млн в месяц. Это в целом упущенная выгода белорусской гражданской авиации», — цитирует его РИА Новости.
Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров заявил, что потери белорусских НПЗ из-за санкций Запада достигли $80 млн.
22 октября в Евросоюзе подтвердили, что готовы принять новые персональные санкции в отношении властей Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе, ответственность за который Брюссель возлагает на Минск.