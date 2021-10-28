Потери белорусских НПЗ из-за санкций достигли $80 млн

Потери белорусских НПЗ из-за санкций Запада достигли $80 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров.

Об этом он сказал во время совместного заседания палаты представителей и Совета республики в Овальном зале Дома правительства.

«К сожалению, мы понимаем, что санкционная ситуация — это надолго и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики нашей страны. Приведу пример: потери только наших НПЗ в результате санкционных мер уже составили $80 млн», — приводит его слова БЕЛТА.

22 октября в Евросоюзе подтвердили, что готовы принять новые персональные санкции против властей Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе, ответственность за который Брюссель возлагает на Минск.

Как отмечал белорусский вице-премьер Игорь Петришенко, в ЕАЭС выработали меры по реагированию на санкционное давление.