Потери белорусских НПЗ из-за санкций достигли $80 млн

Короткая ссылка
Потери белорусских НПЗ из-за санкций Запада достигли $80 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров.
Потери белорусских НПЗ из-за санкций достигли $80 млн
  • Reuters

Об этом он сказал во время совместного заседания палаты представителей и Совета республики в Овальном зале Дома правительства.

«К сожалению, мы понимаем, что санкционная ситуация — это надолго и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики нашей страны. Приведу пример: потери только наших НПЗ в результате санкционных мер уже составили $80 млн», — приводит его слова БЕЛТА.

22 октября в Евросоюзе подтвердили, что готовы принять новые персональные санкции против властей Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе, ответственность за который Брюссель возлагает на Минск.

Как отмечал белорусский вице-премьер Игорь Петришенко, в ЕАЭС выработали меры по реагированию на санкционное давление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить