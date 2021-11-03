В Госдуме назвали заявление экс-замглавы Генштаба ВСУ о России политическим

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что в случае начала военных действий Украина устроит России «кровавую баню».
В Госдуме назвали заявление экс-замглавы Генштаба ВСУ о России политическим
  • Reuters

«Думаю, что генерал Романенко решил сменить жизненный путь и перейти из военачальников в политики, а в украинской политике больше всего ценятся заявления, повествующие о разгроме России и о непобедимости украинской армии», — считает депутат.

Он добавил, что Романенко понимает, что военные потенциалы двух стран несопоставимы.

По словам парламентария, «генерал видит себя лишь на политическом поприще».

«А значит, сейчас ему остро нужна война, по крайней мере на словах, и хвастливые заявления о разгроме российской армии, которая по праву входит в тройку лучших армий мира», — заключил он.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в случае начала военных действий Украина устроит России «кровавую баню».

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