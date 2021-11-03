Политолог Бальбек назвал «манией величия» заявление экс-замглавы Генштаба ВСУ о России

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игоря Романенко о том, что в случае начала военных действий Украина устроит России «кровавую баню».

«Складывается ощущение, что генерал Романенко слишком много прочитал оптимистичных докладов своих подчинённых. Настолько много, что сам в них поверил. И теперь в его штабной мысли украинская армия представляется высокотехнологичной военной машиной, способной перемолоть любую армию нашей планеты», — сказал политолог.

Он добавил, что генерал прекрасно знает: никакого российского вторжения не планируется.

«Что это? Эйфория от успехов или мания величия? Определить сложно. По факту же генерал Романенко прекрасно знает, что никакого российского вторжения не планируется, что украинской армии тягаться с российской не по силам и что Россия — государство по сути не кровожадное», — заявил Бальбек.

В случае начала военных действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.