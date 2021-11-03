Политолог Шаповалов прокомментировал планы ЕК выделить €5 млн на информирование жителей Грузии о деятельности ЕС

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT планы Еврокомиссии нанять специалиста, который поможет европейской делегации проинформировать жителей Грузии о деятельности Евросоюза в республике.
Политолог Шаповалов прокомментировал планы ЕК выделить €5 млн на информирование жителей Грузии о деятельности ЕС
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Он считает, что средства будут потрачены на помощь структурам, которые «поддерживают ориентацию Грузии на Запад».

«Достаточно серьёзный вопрос, который волнует европейское сообщество, — это изменить, сломать традиционные грузинские ценности, поскольку в настоящее время Грузия является в значительной степени традиционалистской страной, в которой значимую роль играют религиозные ценности, ценности семьи», — сказал политолог.

Он добавил, что ЕК намерена поддержать те структуры, «которые будут призывать всё к большей ориентации Грузии на Европу».

«Кстати, подобного рода структуры могут быть использованы в случае того или иного политического кризиса. Например, «революция роз» в 2003 году была проведена с помощью заранее созданной сети общественных организаций, которые финансировались западными фондами», — добавил Шаповалов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует нанять специалиста, который поможет европейской делегации проинформировать жителей Грузии о деятельности Евросоюза в республике.

RT ознакомился с тендером, в котором говорится, что на эти цели из бюджета ЕС будет выделено до €5 млн.

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