Политолог Шаповалов прокомментировал планы ЕК выделить €5 млн на информирование жителей Грузии о деятельности ЕС

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT планы Еврокомиссии нанять специалиста, который поможет европейской делегации проинформировать жителей Грузии о деятельности Евросоюза в республике.

Он считает, что средства будут потрачены на помощь структурам, которые «поддерживают ориентацию Грузии на Запад».

«Достаточно серьёзный вопрос, который волнует европейское сообщество, — это изменить, сломать традиционные грузинские ценности, поскольку в настоящее время Грузия является в значительной степени традиционалистской страной, в которой значимую роль играют религиозные ценности, ценности семьи», — сказал политолог.

Он добавил, что ЕК намерена поддержать те структуры, «которые будут призывать всё к большей ориентации Грузии на Европу».

«Кстати, подобного рода структуры могут быть использованы в случае того или иного политического кризиса. Например, «революция роз» в 2003 году была проведена с помощью заранее созданной сети общественных организаций, которые финансировались западными фондами», — добавил Шаповалов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует нанять специалиста, который поможет европейской делегации проинформировать жителей Грузии о деятельности Евросоюза в республике.

RT ознакомился с тендером, в котором говорится, что на эти цели из бюджета ЕС будет выделено до €5 млн.