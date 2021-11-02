В Баку заявили о телефонном разговоре Лаврова и Байрамова

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Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели переговоры, в частности обсудив текущую ситуацию в Закавказье.
В Баку заявили о телефонном разговоре Лаврова и Байрамова
  • AP

Об этом заявили в азербайджанском Министерстве иностранных дел.

«В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений. Стороны также обсудили реализацию трёхсторонних заявлений, в том числе деятельность рабочей группы по открытию транспорта и связи. Обмениваясь мнениями о текущей ситуации в регионе, министры также подчеркнули важность развития платформы сотрудничества в формате «3+3», — говорится в сообщении министерства.

14 октября в Минске прошла трёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России.

Также в начале октября главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей Москвы, Еревана и Баку.

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