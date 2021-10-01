Главы МИД России и Армении провели телефонные переговоры

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Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили по телефону реализацию трёхсторонних договорённостей Москвы, Еревана и Баку.
Главы МИД России и Армении провели телефонные переговоры
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Особое внимание уделено проблематике региональной стабильности и безопасности, в первую очередь — реализации трёхсторонних договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Министры отметили, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе, продвижение мер доверия и наращивание взаимовыгодного сотрудничества между соседями будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в регионе. 

Кроме того, они акцентировали важность последовательного решения насущных гуманитарных вопросов. В первую очередь речь идёт о возвращении удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранении объектов культурного наследия, заявили в министерстве.

В августе сообщалось, что в Москве возобновила работу трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

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