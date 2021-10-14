В Минске прошла встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России

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Трёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России состоялась в Минске. Об этом сообщили в азербайджанском Министерстве иностранных дел.
В Минске прошла встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России
  • © Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi/Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan
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«В ходе встречи министр Джейхун Байрамов озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами (Азербайджаном и Арменией. — RT)», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов также отметил важность реализации трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Министр отметил, что «Баку готов к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения принципов международного права».

Ранее главы МИД России и Армении провели телефонные переговоры.

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