В Минске прошла встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России
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«В ходе встречи министр Джейхун Байрамов озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами (Азербайджаном и Арменией. — RT)», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Байрамов также отметил важность реализации трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Министр отметил, что «Баку готов к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения принципов международного права».
Ранее главы МИД России и Армении провели телефонные переговоры.