В Минске прошла встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России

Трёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России состоялась в Минске. Об этом сообщили в азербайджанском Министерстве иностранных дел.

«В ходе встречи министр Джейхун Байрамов озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами (Азербайджаном и Арменией. — RT)», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов также отметил важность реализации трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Министр отметил, что «Баку готов к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения принципов международного права».

Ранее главы МИД России и Армении провели телефонные переговоры.