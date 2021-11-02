Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене

Cуд в Киеве избрал меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Reuters