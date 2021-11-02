Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене
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«Ходатайство прокуроров (об избрании меры пресечения в виде личных обязательств. — RT) удовлетворить», — приводит РИА Новости слова судьи.
Ранее суд принял решение о домашнем аресте Медведчука до 7 декабря.
8 октября в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено подозрение в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».