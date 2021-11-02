Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене

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Cуд в Киеве избрал меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене
  • Reuters

«Ходатайство прокуроров (об избрании меры пресечения в виде личных обязательств. — RT) удовлетворить», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее суд принял решение о домашнем аресте Медведчука до 7 декабря.

8 октября в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено подозрение в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».

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