На погашение зарплат горняков на Украине выделили более $25 млн

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Власти Украины перечислили 671,4 млн гривен (около $25,5 млн) на погашение зарплат горняков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.
На погашение зарплат горняков на Украине выделили более $25 млн
  • AP

«Сумма была перечислена в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством Укруглепрофсоюза и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября», — приводит сообщение Министерства энергетики «Интерфакс Украина».

Выделенные средства используют для погашения задолженности за июль и август, а также для выплаты зарплаты шахтёрам за сентябрь 2021 года.

Ранее в «Газпроме» рассказали о сокращении запасов газа в украинских подземных хранилищах на 10,1 млрд куб. м.

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