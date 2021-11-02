На погашение зарплат горняков на Украине выделили более $25 млн

Власти Украины перечислили 671,4 млн гривен (около $25,5 млн) на погашение зарплат горняков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.

«Сумма была перечислена в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством Укруглепрофсоюза и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября», — приводит сообщение Министерства энергетики «Интерфакс Украина».

Выделенные средства используют для погашения задолженности за июль и август, а также для выплаты зарплаты шахтёрам за сентябрь 2021 года.

Ранее в «Газпроме» рассказали о сокращении запасов газа в украинских подземных хранилищах на 10,1 млрд куб. м.