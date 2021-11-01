В «Газпроме» рассказали о запасе газа в европейских подземных хранилищах

Запасы газа в европейских подземных хранилищах сократились на 18,2 млрд куб. метров по сравнению с прошлым годом, в украинских — на 10,1 млрд кубометров. Об этом сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«На 30 октября разница в заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом — минус 18,2 млрд куб. м. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 млрд куб. м меньше уровня 2020 года», — написал «Газпром» в своём Telegram-аккаунте.

Ранее в «Газпроме» рассказали о достижении необходимого уровня оперативного резерва в российских подземных хранилищах — он составил 72,638 млрд куб. м.

Аналитик Юшков в беседе с RT объяснил планы «Газпрома» повысить объём газа в европейских ПХГ.