Аналитик Юшков объяснил планы «Газпрома» повысить объём газа в европейских ПХГ

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT просьбу президента России Владимира Путина к «Газпрому» начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ после закачки газа в российские подземные хранилища.
Аналитик Юшков объяснил планы «Газпрома» повысить объём газа в европейских ПХГ
  • Reuters

«Это позволяет в дальнейшем равномерно прокачивать газ до европейского рынка по всем маршрутам. Потому что когда начнутся морозы, европейцы, соответственно, увеличат спрос... Чтобы весь спрос не удовлетворять ежесуточными прокачками из России в Европу, просто заполняется подземное хранилище газа в самой Европе, и часть спроса удовлетворяется за счёт того, что достают газ из подземных хранилищ в Европе и отдают европейцам», — объяснил Юшков.

Кроме того, по его мнению, самое главное в нынешнем поручении — это «успокоить европейские газовые рынки, чтобы там не было паники, чтобы панически не росла цена».

Как подчеркнул Юшков, в данном случае Россия в большей степени поможет самим европейцам.

«То есть текущие спотовые цены частично понизятся даже. Сейчас они подскакивают, когда выходит очередная статистика по наличию газа в подземных хранилищах. Если же закачать туда дополнительные объёмы газа, то они более-менее приблизятся к средним показателям за предыдущие годы и уже такой паники не будет, может быть, цена даже чуть-чуть снизится», — заключил он.

Ранее Владимир Путин во время совещания попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.

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