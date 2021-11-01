В Совфеде осудили заявление главы «Нафтогаза» о риске войны между Россией и Украиной

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что запуск «Северного потока — 2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения».

По словам Ковитиди, украинским властям «жизненно необходимо» начать думать о людях, живущих в этой стране, и перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы».

«Шантажировать Россию — тоже плохая затея, российского газа больше не станет. Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо, ведь счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся», — подчеркнула сенатор.

В то время как в Европе, объяснила парламентарий, все осознают значимость «Северного потока — 2» , являющегося «прорывом в области энергетического обеспечения».

Ранее Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения». Также он сказал, что в случае прекращения транзита газа «увеличатся шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями».

Он добавил, что Германия была заинтересована в сделке по «Северному потоку — 2», поэтому «им трудно признать, что это была ошибка».