Аналитик Оленченко раскритиковал слова Витренко о риске войны между Россией и Украиной

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что запуск «Северного потока — 2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения».
Аналитик Оленченко раскритиковал слова Витренко о риске войны между Россией и Украиной
  • AP

По словам Оленченко, украинские власти занимаются тем, что «выхватывают какой-то факт из европейской жизни или жизни России и начинают из него конструировать псевдоугрозу для Украины».

«Им это очень нравится, они начинают это смаковать, обращаться к своим спонсорам, покровителям: к странам ЕС, к США — и требовать отвести эту угрозу, хотя её нет. Она существует только в фантазиях этих лиц. Для нас в этом плане затруднительно поддерживать диалог. Потому что, когда мы говорим «диалог», мы предполагаем обмен мнениями, поиск решений, но, к сожалению, со стороны нынешних украинских руководителей — своё назначение они видят в том, чтобы высказать раздражение или неудовольствие России», — добавил эксперт.

Ранее Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения».

Он добавил, что Германия была заинтересована в сделке по «Северному потоку — 2» «и поэтому им трудно признать, что это была ошибка».

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