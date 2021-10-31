Политолог назвал «идеологической экспансией» планы СЕ подготовить наблюдателей на Украине

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT намерения Совета Европы (СЕ) заняться повышением квалификации наблюдателей за выборами на Украине.
Политолог назвал «идеологической экспансией» планы СЕ подготовить наблюдателей на Украине
  • © Alexander Nemenov
  • AFP

Согласно тендерной документации, сумма, которую СЕ готов выделить на работу подрядчиков, не должна превышать €150 тыс.

По словам политолога, не нужно обращать внимание на небольшую сумму, выделяемую на эти цели, «поскольку подобных небольших сумм выделяется достаточно много».

Шаповалов считает, что те наблюдатели, которых собираются готовить в рамках данной программы, «не будут выполнять функции объективного наблюдения на выборах».

«Это фактически подготовка людей, которые будут снабжены соответствующим инструментарием идеологии продвижения целей и интересов СЕ на Украине. По сути речь идёт об «идеологической экспансии» и создании институции, которая может сыграть существенную роль во время тех или иных кризисных ситуаций. Например, утверждая, что выборы сфальсифицированы», — заявил Шаповалов.

Совет Европы намерен выделить средства на повышение квалификации наблюдателей за выборами на Украине. Как говорится в соответствующей документации, с которой ознакомился RT, СЕ готов выделить на работу подрядчиков не более €150 тыс.

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