На границе Белоруссии и Польши обнаружили труп гражданина Ирака

Белорусские пограничники обнаружили труп на линии границы с Польшей, он находился рядом с группой беженцев из Сирии и Ирака. Как выяснил Госпогранкомитет, «тело было перемещено из Польши в Беларусь».

«29 октября на линии белорусско-польской границы белорусским пограничным нарядом обнаружена группа беженцев из Сирии и Ирака, возле которых на земле лежал труп мужчины неславянской внешности. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствовал о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь», — говорится в сообщении белорусского ведомства.

Сами беженцы рассказали, что они «находились на территории Польши, когда случилась трагедия».

«Один из мужчин, гражданин Ирака, был болен диабетом и нуждался в инсулине. Однако польские правоохранители, задержавшие иностранцев, не только игнорировали их просьбы о медицинской помощи, но и избивали с целью устрашения. При этом особой жестокостью отличалась женщина. Как пояснили иностранцы, когда больной мужчина скончался, вооруженные люди в форме насильно доставили всех беженцев к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу», — говорится в пресс-релизе.

Для установления обстоятельств и причин смерти гражданина Ирака вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии заявила, что литовские силовики избили и ограбили беженцев из Ирака.

29 октября сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией.