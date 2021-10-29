В Белоруссии заявили об избиении беженцев из Ирака литовскими силовиками

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Пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии заявила, что литовские силовики избили и ограбили беженцев из Ирака.
В Белоруссии заявили об избиении беженцев из Ирака литовскими силовиками
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пограничную службу.

«28 октября литовские силовики доставили со своей территории и вытеснили к границе группу граждан Ирака. По словам иностранцев, литовские правоохранители обнаружили их в лесу — всего в группе было 37 беженцев. Затем забрали у них деньги, паспорта и мобильные телефоны, били дубинками по ногам и электрошокерами в шею», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что литовская сторона разделила беженцев на две группы.

Как добавили в пограничной службе, беженцам сказали, что литовцы застрелят их, если снова встретят в Литве. 

Ранее в ООН призвали Латвию пересмотреть отношение к мигрантам на границе с Белоруссией и соблюдать их права на запрос об убежище.

26 сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и Литва за два месяца предприняли более 700 попыток выдворить мигрантов на белорусскую территорию.

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