В Белоруссии заявили об избиении беженцев из Ирака литовскими силовиками

Пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии заявила, что литовские силовики избили и ограбили беженцев из Ирака.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пограничную службу.

«28 октября литовские силовики доставили со своей территории и вытеснили к границе группу граждан Ирака. По словам иностранцев, литовские правоохранители обнаружили их в лесу — всего в группе было 37 беженцев. Затем забрали у них деньги, паспорта и мобильные телефоны, били дубинками по ногам и электрошокерами в шею», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что литовская сторона разделила беженцев на две группы.

Как добавили в пограничной службе, беженцам сказали, что литовцы застрелят их, если снова встретят в Литве.

Ранее в ООН призвали Латвию пересмотреть отношение к мигрантам на границе с Белоруссией и соблюдать их права на запрос об убежище.

26 сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и Литва за два месяца предприняли более 700 попыток выдворить мигрантов на белорусскую территорию.