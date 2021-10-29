На Украине Савченко заподозрили в использовании поддельного ковид-сертификата

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Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что бывшему депутату Верховной рады Надежде Савченко вручили уведомление о подозрении в использовании поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.
На Украине Савченко заподозрили в использовании поддельного ковид-сертификата
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Facebook.

«Надежде Савченко и её сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного ковид-сертификата, с которым они пытались попасть на Украину», — заявил министр.

По его словам, на Украине работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность ковид-сертификаты и справки о ПЦР-тестах.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 ноября будет объявлена «красная зона» эпидемиологической опасности.

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