На Украине Савченко заподозрили в использовании поддельного ковид-сертификата

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что бывшему депутату Верховной рады Надежде Савченко вручили уведомление о подозрении в использовании поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.

Об этом он написал в своём Facebook.

«Надежде Савченко и её сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного ковид-сертификата, с которым они пытались попасть на Украину», — заявил министр.

По его словам, на Украине работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность ковид-сертификаты и справки о ПЦР-тестах.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 ноября будет объявлена «красная зона» эпидемиологической опасности.