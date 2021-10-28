Киев перейдёт в «красную зону» эпидемиологической опасности с 1 ноября

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В Киеве с 1 ноября будет объявлена «красная зона» эпидемиологической опасности. Соответствующее решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Киев перейдёт в «красную зону» эпидемиологической опасности с 1 ноября
  • AP

«Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 ноября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории города Киева», — написал министр Олег Немчинов в Telegram.

В городе введут запрет на работу заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий, пояснил он.

От ограничений будут освобождены заведения с 100%-ной вакцинацией сотрудников и посетителей.

По данным на 28 октября, на Украине выявили более 26 тыс. случаев коронавируса.

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