Молдавия ожидает от ЕС большей помощи в решении энергетического кризиса

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна рассчитывает на дополнительную помощь ЕС в урегулировании энергетического кризиса.
Молдавия ожидает от ЕС большей помощи в решении энергетического кризиса
  • AP

Об этом она сказала в интервью Financial Times.

По её словам, «следующие две-три недели» будут решающими.

«Объёмы, которые нужны Молдавии, очень малы... в европейском контексте. Мы очень надеемся, что сможем рассчитывать на постоянную поддержку», — сказала Гаврилица.

Она добавила, что Молдавия «предпочла бы не оказаться в таком положении», когда необходимо выбирать между дешёвым газом и более тесными отношениями с Брюсселем.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в энергетическом кризисе виноваты прежние власти республики.

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