Молдавия ожидает от ЕС большей помощи в решении энергетического кризиса
- AP
Об этом она сказала в интервью Financial Times.
По её словам, «следующие две-три недели» будут решающими.
«Объёмы, которые нужны Молдавии, очень малы... в европейском контексте. Мы очень надеемся, что сможем рассчитывать на постоянную поддержку», — сказала Гаврилица.
Она добавила, что Молдавия «предпочла бы не оказаться в таком положении», когда необходимо выбирать между дешёвым газом и более тесными отношениями с Брюсселем.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в энергетическом кризисе виноваты прежние власти республики.