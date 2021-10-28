Президент Молдавии считает прежние власти виновными в энергокризисе

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в энергетическом кризисе виноваты прежние власти республики.

«В кризисе прежде всего виноваты прежние безответственные власти, которые за последние 30 лет ничего не сделали для энергетической безопасности страны, продвигали коррупционные схемы», — приводит ТАСС её слова на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.

Санду добавила, что предыдущие власти «поставили республику в зависимость от приднестровского режима».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах с «Газпромом» по поставкам газа достигнут определённый прогресс.