На Украине дали прогноз по смертности от COVID-19

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» заявил, что смертность от коронавируса в стране в ноябре может достигать тысячи человек в сутки.

«Я не хочу никого пугать, но, к большому сожалению, с учетом той ситуации, которую мы сегодня имеем... мы можем с вами получить тысячу умерших (за сутки) от COVID-19 уже в первых числах ноября», — приводит УНИАН его слова.

Секретарь СНБО отметил, что вакцинация может скорректировать статистику в положительную сторону.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина заключила договор на достаточное количество вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить бустерную дозу всем желающим.

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