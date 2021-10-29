На Украине дали прогноз по смертности от COVID-19

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» заявил, что смертность от коронавируса в стране в ноябре может достигать тысячи человек в сутки.

«Я не хочу никого пугать, но, к большому сожалению, с учетом той ситуации, которую мы сегодня имеем... мы можем с вами получить тысячу умерших (за сутки) от COVID-19 уже в первых числах ноября», — приводит УНИАН его слова.

Секретарь СНБО отметил, что вакцинация может скорректировать статистику в положительную сторону.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина заключила договор на достаточное количество вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить бустерную дозу всем желающим.