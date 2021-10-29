Минздрав Украины заверил, что бустерных доз хватит всем желающим

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина заключила договор на достаточное количество вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить бустерную дозу всем желающим.
Минздрав Украины заверил, что бустерных доз хватит всем желающим
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Относительно бустерной дозы. Я прошу не переживать, потому что у нас законтрактовано с одним из лучших, популярных производителей на два года количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную, или повторную, вторую прививку делать всем, кто желает», — приводит РИА Новости слова Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 ноября будет объявлена «красная зона» эпидемиологической опасности.

По последним данным, число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 26 071 и достигло 2 851 804.

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