Белоруссия вводит запрет на вывоз из страны медицинского кислорода
- Reuters
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Совета министров Белоруссии.
Речь идёт о техническом и медицинском кислороде как в газообразном, так и в жидком состоянии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников использовать полномочия, чтобы «повыворачивать карманы мерзавцев», которые завышают цены на кислород и наживаются на здоровье людей в условиях пандемии COVID-19.