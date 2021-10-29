Белоруссия вводит запрет на вывоз из страны медицинского кислорода

Власти Белоруссии приняли решение о введении на полгода запрета на вывоз из республики медицинского и технического кислорода.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Совета министров Белоруссии.

Речь идёт о техническом и медицинском кислороде как в газообразном, так и в жидком состоянии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников использовать полномочия, чтобы «повыворачивать карманы мерзавцев», которые завышают цены на кислород и наживаются на здоровье людей в условиях пандемии COVID-19.