Киев не предоставил доступ российским дипломатам к представителю ЛНР при СЦКК

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Украинская сторона так и не предоставила российским консульским сотрудникам доступ к задержанному представителю самопровозглашённой Луганской народной республики при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрею Косяку.
Киев не предоставил доступ российским дипломатам к представителю ЛНР при СЦКК
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Несмотря на заявления официальных лиц, Киев так и не удосужился предоставить российским консульским сотрудникам доступ к этому гражданину, у которого — напомню, кстати — российское гражданство», — отметила она.

Захарова добавила, что в Москве настаивают на неукоснительном выполнении миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) своего мандата и на том, чтобы такие нарушения были своевременно включены в отчёты.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предоставит российскому консулу доступ к задержанному представителю ЛНР в СЦКК Андрею Косяку.

Он был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого. На Украине заявили, что у него есть российское гражданство.

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