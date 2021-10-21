Украина предоставит российскому консулу доступ к задержанному представителю СЦКК от ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона предоставит российскому консулу доступ к задержанному представителю самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрею Косяку, который, по данным Киева, является гражданином России.

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РИА Новости

«Согласно международному праву, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен», — цитирует Кулебу УНН. Косяк был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого. На Украине заявили, что у него есть российское гражданство. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание Косяка.