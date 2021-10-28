Краснов встретился с генпрокурором Белоруссии

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился со своим белорусским коллегой Андреем Шведом в ходе рабочего визита в Минск.

Краснов отметил сложившийся высокий уровень двусторонних отношений и взаимное стремление к объединению усилий по самой широкой повестке вопросов, в том числе в сфере борьбы с преступностью.

«Стремительные процессы цифровизации побуждают нас совместно искать новые способы противодействия современным криминальным вызовам», — сказал российский генпрокурор.

Он также заявил о ежегодном росте числа кибератак и случаев онлайн-мошенничеств. Так, в России более четверти всех регистрируемых преступлений совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, Краснов обратил внимание Шведа на реальность угрозы от экстремистских и террористических организаций, активно использующих возможности интернета для распространения деструктивных идеологий и вовлечения граждан в противоправную деятельность.

«Особую озабоченность вызывают широкое использование теневых ресурсов даркнета, правовая неурегулированность обращения различных видов цифровой валюты, её обмена на фиатные деньги, ареста и изъятия», — заявил генпрокурор России.

Краснов рассказал, что российская прокуратура реализовала комплекс мер, направленных на пресечение нарушений на криптовалютном рынке, и выразил готовность поделиться опытом такой работы на экспертном уровне.

Генпрокурор России также отметил необходимость уделять пристальное внимание другим важным направлениям деятельности, таким как сохранение природного богатства и экологического благополучия, защита прав и свобод социально уязвимых категорий граждан, противодействие наркотрафику, коррупции, домашнему насилию, особенно в отношении несовершеннолетних.

Краснов и Швед подписали план совместных мероприятий на 2022 год, а также совместное распоряжение, актуализирующее каналы сотрудничества вне сферы уголовного судопроизводства.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым рассказал о работе по признанию геноцида белорусского народа.