Врач сообщил об отказе Саакашвили от медицинской помощи

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку в тюрьме, отказался от медицинской помощи, заявил украинский врач Максим Перебийнис.
Врач сообщил об отказе Саакашвили от медицинской помощи
  • AP

«Поскольку ему отказали в помощи, Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня он отказывается от медицинской помощи. Он отказывается проходить анализы и медицинские процедуры, которые помогают ему облегчить голод», — цитирует Sputnik Грузия Перебийниса.

Он также сказал, что ему не позволили лично осмотреть экс-президента и они общались через стекло.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что досрочное освобождение из тюрьмы Саакашвили невозможно, и добавил, что он будет находиться в заключении минимум шесть лет.

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