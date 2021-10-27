Врач сообщил об отказе Саакашвили от медицинской помощи

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку в тюрьме, отказался от медицинской помощи, заявил украинский врач Максим Перебийнис.

«Поскольку ему отказали в помощи, Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня он отказывается от медицинской помощи. Он отказывается проходить анализы и медицинские процедуры, которые помогают ему облегчить голод», — цитирует Sputnik Грузия Перебийниса.

Он также сказал, что ему не позволили лично осмотреть экс-президента и они общались через стекло.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что досрочное освобождение из тюрьмы Саакашвили невозможно, и добавил, что он будет находиться в заключении минимум шесть лет.