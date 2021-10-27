Украина предложила ЕС свои ПХГ для хранения газа

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Исполняющий обязанности главы компании — оператора подземных хранилищ газа (ПХГ) «Укртрансгаз» Сергей Перелома заявил, что украинская сторона предлагает ЕС до 10 млрд куб. м ёмкости в своих хранилищах.
Украина предложила ЕС свои ПХГ для хранения газа
  • AP

«Оператор предлагает европейским партнёрам до 10 млрд куб. м объёмов ПХГ для долгосрочного хранения таких стратегических запасов. Работу над реализацией этой стратегии мы вместе с коллегами из ряда государственных ведомств уже начали», — написал он в Facebook.

Перелома уточнил, что хранилища можно использовать для хранения газа, который поставляют и в сжиженном виде. 

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала большим обманом заявления Киева о покупке европейского газа. По её словам, Украина всегда использовала российское топливо.

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