Украина предложила ЕС свои ПХГ для хранения газа

Исполняющий обязанности главы компании — оператора подземных хранилищ газа (ПХГ) «Укртрансгаз» Сергей Перелома заявил, что украинская сторона предлагает ЕС до 10 млрд куб. м ёмкости в своих хранилищах.

«Оператор предлагает европейским партнёрам до 10 млрд куб. м объёмов ПХГ для долгосрочного хранения таких стратегических запасов. Работу над реализацией этой стратегии мы вместе с коллегами из ряда государственных ведомств уже начали», — написал он в Facebook.

Перелома уточнил, что хранилища можно использовать для хранения газа, который поставляют и в сжиженном виде.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала большим обманом заявления Киева о покупке европейского газа. По её словам, Украина всегда использовала российское топливо.