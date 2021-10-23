Тимошенко назвала обманом использование Украиной европейского газа

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала большим обманом заявления Киева о покупке европейского газа. По её словам, Украина всегда использовала российское топливо.
Тимошенко назвала обманом использование Украиной европейского газа
  • Reuters

«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять», — приводит телеканал «НАШ» её слова.

Тимошенко отметила, что европейцы «сделали фиктивную трубу, но газ шёл русский».

Политик отметила, что пропаганда была обязана сообщать, что газ европейский и он поставляется через европейского посредника.

«Президент изменился, а вся политика, которая делалась извне в отношении Украины, и внутри осталась такой, как она была», — подытожила Тимошенко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев на фоне газового кризиса в Европе готов предложить ЕС дополнительные мощности по транзиту газа.

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