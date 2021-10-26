МИД Украины пригрозил России «асимметричными шагами» в случае прекращения поставок газа

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригрозил России «асимметричными шагами» в случае прекращения поставок газа на Украину.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», — написал он.

Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь. https://t.co/l7HXfynDhB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2021

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала большим обманом заявления Киева о покупке европейского газа. По её словам, Украина всегда использовала российское топливо.