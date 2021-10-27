Украинский журналист Гордон заявил, что ему запрещён въезд в Грузию
- @gordondmitry
«Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать моё посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили», — написал он в Instagram.
Гордон назвал происходящее позором для грузинских властей.
1 октября власти Грузии сообщили, что экс-президент Михаил Саакашвили задержан на территории республики.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что досрочное освобождение из тюрьмы Саакашвили невозможно, добавив, что он будет находиться в заключении минимум шесть лет.