Украинский журналист Гордон заявил, что ему запрещён въезд в Грузию

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию.

«Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать моё посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили», — написал он в Instagram.

Гордон назвал происходящее позором для грузинских властей.

1 октября власти Грузии сообщили, что экс-президент Михаил Саакашвили задержан на территории республики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что досрочное освобождение из тюрьмы Саакашвили невозможно, добавив, что он будет находиться в заключении минимум шесть лет.