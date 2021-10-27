Украинский журналист Гордон заявил, что ему запрещён въезд в Грузию

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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию.
Украинский журналист Гордон заявил, что ему запрещён въезд в Грузию
  • @gordondmitry
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«Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать моё посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили», — написал он в Instagram.

Гордон назвал происходящее позором для грузинских властей.

1 октября власти Грузии сообщили, что экс-президент Михаил Саакашвили задержан на территории республики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что досрочное освобождение из тюрьмы Саакашвили невозможно, добавив, что он будет находиться в заключении минимум шесть лет.

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