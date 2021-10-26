Таможня Белоруссии сообщила об увеличении транзита грузов через страну

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Владимир Орловский сообщил, что Минск смог увеличить транзит грузов в 2021 году, несмотря на санкционное давление.

«Несмотря на санкционное давление на нашу страну, экономика работает, страна остаётся привлекательной для транзита. Более того, транзит через Беларусь увеличивается. В этом году границу пересекли более 2 млн грузовых транспортных средств, что на 10% больше прошлогодних показателей», — приводит БЕЛТА слова Орловского.

Он отметил, что с начала этого года в бюджет страны уже поступило таможенных платежей на сумму свыше 8 млрд белорусских рублей (свыше $3,3 млрд).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в ситуации с миграционным кризисом.