Таможня Белоруссии сообщила об увеличении транзита грузов через страну

Короткая ссылка
Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Владимир Орловский сообщил, что Минск смог увеличить транзит грузов в 2021 году, несмотря на санкционное давление.
Таможня Белоруссии сообщила об увеличении транзита грузов через страну
  • Reuters

«Несмотря на санкционное давление на нашу страну, экономика работает, страна остаётся привлекательной для транзита. Более того, транзит через Беларусь увеличивается. В этом году границу пересекли более 2 млн грузовых транспортных средств, что на 10% больше прошлогодних показателей», — приводит БЕЛТА слова Орловского.

Он отметил, что с начала этого года в бюджет страны уже поступило таможенных платежей на сумму свыше 8 млрд белорусских рублей (свыше $3,3 млрд). 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в ситуации с миграционным кризисом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить