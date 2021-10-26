Сенатор Джабаров назвал заявление Зеленского по Крыму «глубоким заблуждением»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после возврата скифского золота Украина вернёт Крым.

«Ну Зеленский — фантаст. Если он считает, что подобным образом можно добиться пересмотра крымского референдума, то глубоко заблуждается. Это не игрушки», — сказал сенатор.

По его словам, решение нидерландского суда — «абсолютно политически ангажированное решение», которое Россия будет оспаривать.

«Если они вернут золото, значит, они его украли, потому что это золото принадлежит Крыму, народу Крыма», — подчеркнул Джабаров.

Ранее Зеленский после решения Апелляционного суда Амстердама в пользу Киева о передаче коллекции скифского золота пообещал вернуть Крым.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.