Политолог Брутер назвал «попыткой контроля» помощь Украине от ЕС в переходе к цифровой экономике

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал инициативу помощи ЕС Украине в вопросе перехода к цифровой экономике.
Политолог Брутер назвал «попыткой контроля» помощь Украине от ЕС в переходе к цифровой экономике
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«Проекты, которые Европа реализует на Украине, имеют три компонента. Первый — это вообще присутствие, участие. Они дают маленькие деньги, вот как эти, чтобы иметь возможность знать, что там происходит. С деньгами навязывают своё участие, свои технологии и свой контроль», — пояснил политолог.

По его словам, вторая составляющая часть — это проекты, которые достаточно затратны и выделяются тяжело, направлены на то, чтобы «поддерживать на Украине видимость социального спокойствия».

«Учитывая уровень коррупции на Украине, Европа выделяет эти деньги с большим трудом. Третье — это то, что идёт на поддержку гражданского общества и реализуется в создании некой антироссийской публики, которая будет реализовывать на Украине западный сценарий на западные же деньги», — сказал Брутер.

Ранее RT ознакомился с документом, в котором говорится о том, что Евросоюз намерен выделить более €2,5 млн на проект по содействию Украине в вопросе перехода к цифровой экономике.

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