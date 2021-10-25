Глава делегации России в Вене прокомментировал заявления Киева об украинских ракетах

Глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который не исключил, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.

«Вы знаете, господин Арестович — это очень интересная личность, вы, наверное, все слышали его выступления... По-моему, серьёзно относиться к этим заявлениям не нужно», — сказал дипломат в эфире «Россия 24».

Он напомнил, что у Украины после СССР остались ракеты, но только «безумный» может их использовать» и они «ограничены в радиусе действия».

«Только они не смогут это сделать, они не дотянут. И если они будут изобретать что-то новое — вы посмотрите историю. Завод Малышева танковый — какой завод был, какие танки выпускал! Что на нём за эти восемь лет сделали? Три уродца, которые ломаются постоянно, а ими угрожают по Красной площади покататься? Даже не смешно», — сказал Гаврилов.

Вместе с тем он допустил, что помочь Украине с деталями для ракет могут «любимые партнёры», которые поддерживают «бредовые высказывания» украинской делегации, на которые «даже реагировать невозможно без смеха».

«Я думаю, к Арестовичу нужно, к словам, относиться с усмешкой, человек это несерьёзный, но готовиться ко всем возможным неожиданным разворотам», — подытожил дипломат.

Ранее Алексей Арестович не исключил, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT назвал такое заявление самопиаром.