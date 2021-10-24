На Украине порассуждали о возможности направления ракет на Москву в будущем
По его словам, деятельность российских властей в будущем якобы может привести к тому, что «украинские ракеты будут направлены на Москву».
Арестович добавил, что Киев работает над своей ракетной программой.
«И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России», — заявил он в эфире телеканала «Дом».
21 октября российский президент Владимир Путин заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины со стороны НАТО. Он подчеркнул, что подобное «создаёт угрозу для Российской Федерации, и мы отдаём себе в этом отчёт».