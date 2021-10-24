На Украине порассуждали о возможности направления ракет на Москву в будущем

Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович не исключил, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.

По его словам, деятельность российских властей в будущем якобы может привести к тому, что «украинские ракеты будут направлены на Москву».

Арестович добавил, что Киев работает над своей ракетной программой.

«И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России», — заявил он в эфире телеканала «Дом».

21 октября российский президент Владимир Путин заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины со стороны НАТО. Он подчеркнул, что подобное «создаёт угрозу для Российской Федерации, и мы отдаём себе в этом отчёт».