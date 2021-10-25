В Совфеде назвали самопиаром слова Арестовича об украинских ракетах

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который не исключил, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.
В Совфеде назвали самопиаром слова Арестовича об украинских ракетах
  • РИА Новости

«Конечно, это больше самопиар. Надо сделать громкое заявление, чтобы на него обратили внимание, чтобы его оценили. Он понимает, что его однозначно отрицательно оценят за пределами Украины. Не только в России. Я думаю, что и другие страны, которые здраво понимают, что такое возможная атака Украины в направлении России: не только Москвы, но и в отношении любого другого города», — сказал сенатор.

По словам Цекова, Арестовича больше волнует реакция на его заявление со стороны украинской аудитории.

«Он до этого сделал ряд заявлений, у которых был здравый смысл по поводу русского языка: он отрицательно высказался по поводу той насильственной украинизации, которая проводится... У него возникли определённые конфликты с представителями националистических кругов Украины. Мне кажется, что сейчас он делает заявления, чтобы доказать свою лояльность», — заключил парламентарий.

Ранее Арестович заявил, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.

Также он добавил, что Украина работает над своей ракетной программой.

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