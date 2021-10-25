В Совфеде назвали самопиаром слова Арестовича об украинских ракетах
- РИА Новости
«Конечно, это больше самопиар. Надо сделать громкое заявление, чтобы на него обратили внимание, чтобы его оценили. Он понимает, что его однозначно отрицательно оценят за пределами Украины. Не только в России. Я думаю, что и другие страны, которые здраво понимают, что такое возможная атака Украины в направлении России: не только Москвы, но и в отношении любого другого города», — сказал сенатор.
По словам Цекова, Арестовича больше волнует реакция на его заявление со стороны украинской аудитории.
«Он до этого сделал ряд заявлений, у которых был здравый смысл по поводу русского языка: он отрицательно высказался по поводу той насильственной украинизации, которая проводится... У него возникли определённые конфликты с представителями националистических кругов Украины. Мне кажется, что сейчас он делает заявления, чтобы доказать свою лояльность», — заключил парламентарий.
Ранее Арестович заявил, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.
Также он добавил, что Украина работает над своей ракетной программой.