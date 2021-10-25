В Совфеде назвали самопиаром слова Арестовича об украинских ракетах

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который не исключил, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.

«Конечно, это больше самопиар. Надо сделать громкое заявление, чтобы на него обратили внимание, чтобы его оценили. Он понимает, что его однозначно отрицательно оценят за пределами Украины. Не только в России. Я думаю, что и другие страны, которые здраво понимают, что такое возможная атака Украины в направлении России: не только Москвы, но и в отношении любого другого города», — сказал сенатор.

По словам Цекова, Арестовича больше волнует реакция на его заявление со стороны украинской аудитории.

«Он до этого сделал ряд заявлений, у которых был здравый смысл по поводу русского языка: он отрицательно высказался по поводу той насильственной украинизации, которая проводится... У него возникли определённые конфликты с представителями националистических кругов Украины. Мне кажется, что сейчас он делает заявления, чтобы доказать свою лояльность», — заключил парламентарий.

Ранее Арестович заявил, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.

Также он добавил, что Украина работает над своей ракетной программой.