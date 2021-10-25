Посольство России в Киеве не получило ответа от МИД Украины на ноту о доступе к Косяку

Посольство России в Киеве до сих пор не получило ответа от МИД Украины на ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанному в Донбассе россиянину Андрею Косяку.

«По официальным каналам ответ не получали по Косяку», — заявили РИА Новости в дипмиссии.

На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона предоставит российскому консулу доступ к задержанному представителю самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрею Косяку, который, по данным Киева, является гражданином России.

По имеющимся данным, мужчина был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.