Посольство России в Киеве не получило ответа от МИД Украины на ноту о доступе к Косяку

Короткая ссылка
Посольство России в Киеве до сих пор не получило ответа от МИД Украины на ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанному в Донбассе россиянину Андрею Косяку.
Посольство России в Киеве не получило ответа от МИД Украины на ноту о доступе к Косяку
  • РИА Новости

«По официальным каналам ответ не получали по Косяку», — заявили РИА Новости в дипмиссии.

На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона предоставит российскому консулу доступ к задержанному представителю самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрею Косяку, который, по данным Киева, является гражданином России.

По имеющимся данным, мужчина был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить