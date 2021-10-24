Медведчук заявил о наступлении энергетического кризиса на Украине

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что на Украине наступил энергетический кризис и нынешняя власть не готова обеспечить население страны энергоресурсами.

«Хочу сказать, что энергетический кризис не надвигается — он наступил. И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, предприятия Украины», — приводит его слова пресс-служба партии.

Медведчук отметил, что на ситуацию, помимо роста цен на топливо во всём мире, повлияли ошибки киевских властей, которые не просчитали возможные риски.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала большим обманом заявления Киева о покупке европейского газа.

По её словам, Украина всегда использовала российское топливо.