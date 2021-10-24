Политолог Бальбек прокомментировал заявление МИД Украины об «обязательствах» России по Крыму

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя МИД Украины Олега Николенко, который потребовали от России выполнять «обязательства» по Крыму.

«Власти не преследуют крымчан за выезд на территорию Украины и общение с местными властями. Граждане могут это делать по своему усмотрению, никаких репрессий за это не предусмотрено», — уточнил политолог.

Он считает, что в Киеве просто «ищут повод, к чему бы прицепиться».

«А в таком случае, что бы мы ни делали на территории полуострова, всё будет воспринято в негативе, так что не вижу смысла вступать в дискуссии с украинским чиновничьим аппаратом — у них всегда всё будет не так. Но и выслушивать их указания мы не собираемся: здесь не Украина и Киев нам не указ», — добавил Бальбек.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Россия должна выполнять «обязательства» по Крыму и Донбассу.

По словам Николенко, Москва не может запретить крымчанам и жителям Донбасса «общаться с украинскими властями».

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.