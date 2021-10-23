На Украине заявили о нежелании киевских властей «возвращать» Крым и Донбасс

Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко считает, что Киев не намерен «возвращать» Крым и Донбасс, так как люди на этих территориях не проголосуют за нынешнюю власть.

«Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас… Хотя издеваются над людьми: чей Крым — Крым наш, или Донбасс. Они не хотят присоединять к Украине. Знаете почему? Потому что этот народ проголосует против них: что Порошенко, что Зеленского», — заявил он в эфире телеканала «НАШ».

Червоненко отметил, что жители Крыма и Донбасса в случае голосования на украинских выборах отдали бы предпочтение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.