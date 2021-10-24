В МИД Украины потребовали от России выполнять «обязательства» по Крыму

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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Россия должна выполнять «обязательства» по Крыму и Донбассу.
В МИД Украины потребовали от России выполнять «обязательства» по Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Николенко, Москва не может запретить крымчанам и жителям Донбасса «общаться с украинскими властями».

«Но Россия... должна чётко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договорённости лидеров нормандского формата», — сказал он.

Ранее бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что Киев не намерен «возвращать» Крым и Донбасс, так как люди на этих территориях не проголосуют за нынешнюю власть.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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