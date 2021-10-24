Генпрокурор Узбекистана заявил об отсутствии нарушений в ходе президентских выборов

Генеральный прокурор Узбекистана Нигматулла Юлдашев заявил, что нарушений на избирательных участках в ходе президентских выборов не зарегистрировано.

«Сообщений о каких-либо нарушениях в ходе голосования на выборах к нам не поступало ни от наблюдателей, ни от избирателей», — передаёт РИА Новости заявление Юлдашева.

Генпрокурор Узбекистана заметил, что в случае фиксации фактов нарушений будут незамедлительно приняты меры.

Ранее сообщалось, что явка на президентские выборы в Узбекистане составила более 50% на 11:00 мск 24 октября.

Заместитель председателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров заявил, что по показателям явки на голосование выборы признаны состоявшимися.