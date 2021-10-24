Явка на президентские выборы в Узбекистане составила более 50% на 11:00 мск

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Руководитель пресс-центра ЦИК Узбекистана Жалолиддин Усманов заявил, что явка на президентские выборы в стране составила 52,7% на 11:00 мск.
Явка на президентские выборы в Узбекистане составила более 50% на 11:00 мск
  • AP

«К 13:00 (11:00 мск) по местному времени на выборах президента Узбекистана уже проголосовали 10 462 575 человек, или 52,7% избирателей», — цитирует его ТАСС.

Ранее в стране открыли избирательные участки для голосования на выборах президента. Они продлятся до 18:00 мск.

Отмечается, что кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиёев уже проголосовал на президентских выборах.

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