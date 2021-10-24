В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования

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В Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на выборах президента.

По информации РИА Новости, граждане страны смогут проголосовать за нового лидера с 08:00 по местному времени (06:00 по мск) до 20:00 (18:00 мск). По данным ЦИК страны, созданы 10 760 избирательных участков.

Кандидатов зарегистрировали все пять политпартий, официально действующих в Узбекистане. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать не менее 50% голосов при общей явке не ниже 33%.

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев ранее заявил, что Центральная избирательная комиссия страны готова к проведению президентских выборов.

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