В ЦИК Узбекистана заявили о готовности к проведению президентских выборов

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил, что Центральная избирательная комиссия страны готова к проведению президентских выборов.

«ЦИК создала окружные и избирательные комиссии, а также провела комплекс необходимых подготовительных мероприятий, которые позволят на высоком организационном уровне провести назначенные на 24 октября выборы президента Узбекистана», — цитирует его ТАСС.

Низамходжаев отметил, что к настоящему моменту в единый электронный список избирателей включены 19 859 127 человек.

Он также добавил, что были приняты все необходимые меры по соблюдению в ходе голосования условий санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала президента Узбекистана Шавката Мирзиёева кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут 24 октября.