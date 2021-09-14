ЦИК зарегистрировала Мирзиёева кандидатом на выборах президента Узбекистана

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала президента Узбекистана Шавката Мирзиёева кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут 24 октября.
ЦИК зарегистрировала Мирзиёева кандидатом на выборах президента Узбекистана
  • РИА Новости

Об этом сообщила член ЦИК Гульноза Исмоилова.

«ЦИК проверила документы и подписные листы, представленные Либерально-демократической партией Узбекистана («УзЛиДеП»), и сегодня зарегистрировала выдвинутого этой партией Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты республики, выборы которого пройдут 24 октября», — сказала она ТАСС.

В августе Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, с которым Узбекистан имеет общую границу.

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