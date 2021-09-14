ЦИК зарегистрировала Мирзиёева кандидатом на выборах президента Узбекистана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала президента Узбекистана Шавката Мирзиёева кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут 24 октября.

Об этом сообщила член ЦИК Гульноза Исмоилова.

«ЦИК проверила документы и подписные листы, представленные Либерально-демократической партией Узбекистана («УзЛиДеП»), и сегодня зарегистрировала выдвинутого этой партией Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты республики, выборы которого пройдут 24 октября», — сказала она ТАСС.

В августе Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, с которым Узбекистан имеет общую границу.