Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися

Заместитель председателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров заявил, что явка избирателей на выборах президента страны на 11:00 (09:00 мск) составила 33,6%, в связи с чем они признаны состоявшимися.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришли 6 669 552 избирателя, или 33,6% от общего списка», — цитирует его РИА Новости.

Как отмечает агентство, в соответствии с законодательством страны для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.

Ранее в Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на выборах президента. Оно продлится до 18:00 мск.

Отмечается, что кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиёев уже проголосовал на президентских выборах.