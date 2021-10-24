Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися
- AP
«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришли 6 669 552 избирателя, или 33,6% от общего списка», — цитирует его РИА Новости.
Как отмечает агентство, в соответствии с законодательством страны для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.
Ранее в Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на выборах президента. Оно продлится до 18:00 мск.
Отмечается, что кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиёев уже проголосовал на президентских выборах.